BM yetkilisi: Navalny'nin ölümünden Moskova sorumlu

"Kara-Murza için endişeliyim"





Katzarova kimdir?

Birleşmiş Milletler'in Rusya'daki insan hakları uzmanı pazartesi günü yaptığı açıklamada, muhalif siyasetçi Alexey Navalny'nin ya hapishanede öldürüldüğünü ya da işkenceye varan gözaltı koşulları nedeniyle öldüğünü belirtti ve sorumluluk açısından Moskova'yı işaret etti.Mariana Katzarova, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki merkezinde düzenlenen bir etkinlikte Reuters haber ajansına "Yani Rus hükümeti öyle ya da böyle onun ölümünden sorumludur." diye konuştu.Yaklaşık 300 güne tekabül ettiğini söylediği uzun hücre hapsi sürelerinin "birkaç yıl içinde yavaş bir ölüme" neden olabileceğine dikkat çeken Katzarova, Navaly'nin öldüğü haberinin duyulduğu gün yaptığı bir açıklamada "Sayın Navalny'nin tutulduğu gözaltı koşulları işkenceye varmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.Rusya'daki diğer tutukluların da Navalny ile aynı kaderi paylaşabileceğini söyleyen BM yetkilisi, muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza için "çok endişeli" olduğunu dile getirdi.Katzarova "Alexey Navalny'nin ölümünden bu yana, kendime "Bir sonraki Navalny kim?" diye sormadan geçen bir günüm bile yok." diyen Katzarova Rusya'daki baskı düzeyinden dolayı yeni bir Navalny vakasının yaşanacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.Katzarova daha erken saatlerde Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitri Muratov'un da katıldığı bir BM toplantısında yaptığı konuşmada da, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Navalny'nin ölümünün soruşturulması için Moskova'ya daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.Diplomatların katıldığı toplantıda "Rusya'daki insan hakları durumu karşısında sadece aşağılanmayı göze alamayız. Bu siyasi tutukluların korunması için gerçek adımlar atmak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.Uluslararası Af Örgütü'nün eski müfettişi Bulgar Mariana Katzarova, Birleşmiş Milletler tarafından belirli konular veya krizler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirilen düzinelerce bağımsız insan hakları uzmanından biri, ancak BM Güvenlik Konseyi'nde daimi koltuğa sahip beş devletten biri hakkında rapor hazırlayan tek kişi.Rusya, göreve geçen yıl atanan Katzarova'ya henüz ülkeye giriş izni vermedi.Rus yetkililer, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önde gelen muhalifi olan Navalny'nin 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki bir hapishanede doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya Putin'i Navalny'yi öldürtmekle suçladı; Kremlin ise bu suçlamayı reddediyor.