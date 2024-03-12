'Suriye'deki IŞİD kamplarındaki çocuklar istismara uğruyor'

İstismara uğrayan çocuk sayısını yaklaşık 30 bin olduğuna dikkat çeken komisyon pazartesi günü yaptığı açıklamada, çoğunun 2014 yılında IŞİD'in halifelik ilan etmesinin ardından aileleri tarafından Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerine getirilen çocuklardan oluştuğunu bildirdi.
Komisyon tepkili
Komisyon Üyesi Lynn Welchman, "Bu çocuklar IŞİD'in yönetimi sırasında zaten mağdur edilmişlerdi, bir de yıllarca devam eden insan hakları ihlallerine ve istismarlarına maruz kaldılar." dedi.
Welchman "Bu çocukların hepsi IŞİD'in hakimiyeti sırasında sadece 12 yaşında ya da daha küçüktü - hangi suçlar onların gözaltında tutulmaya devam edilmesini haklı çıkarabilir? Atalete son verin, hemen şimdi." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
Komisyon, ayrıca Suriye'deki çocukların uyruklarının bağlı olduğu ülkeler tarafından geri alınması ve toplumlarına entegre edilmesi çağrısında bulundu.
Çocuklar nerelerde yaşıyor?
Komisyon, sıkı bir şekilde korunan El Hol ve Roj kamplarındaki yaşam koşullarının "zalimce ve insanlık dışı muamele ve kişisel haysiyete hakaret anlamına geldiği" sonucuna vardığını belirtti.