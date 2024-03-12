İsrail, Hamas'ın iki numaralı ismini öldürdü mü?

'Gölge Adam'

Filistinli örgüt Hamas kimdir, neyi hedefliyor?





İsrail medyasının aktardığına göre, İsrailli yetkililer pazartesi günü Hamas'ın en üst düzey ikinci askeri lideri Mervan İsa'nın Gazze'deki bir hava saldırısında ölüp ölmediğini doğrulamaya çalışıyor.İsrail Ordu Radyosu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın ikinci komutanı Mervan İsa'nın yerinin tespit edildiği istihbaratı üzerine cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampının bombalandığını duyurdu. Haberde saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in ölenler arasında İsa'nın olup olmadığını kontrol ettiğini bildirdi.Reuters'e konuşan Filistinli bir kaynak İsraillilerin İsa'nın saklandığını düşündükleri bir yeri vurduklarını ancak akıbeti hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi. Ne İsrail ordusu ne de Hamas yetkilileri basında çıkan haberler hakkında yorumda bulunmadı.Ölümünün doğrulanması halinde Mervan İsa, İsrail'in beş aydır Gazze'yi yerle bir eden ve binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan savaşta öldürdüğü en yüksek rütbeli Hamas yetkilisi olacak.İsrail'in radarından uzak kalma becerisi nedeniyle 'Gölge Adam' lakabıyla anılan İsa, 7 Ekim saldırısını planlayan ve o tarihten bu yana Hamas'ın askeri operasyonlarını yönettiğine inanılan üç üst düzey Hamas liderinden biri olarak biliniyor.İsa, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif ve Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile birlikte İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alıyordu.İsa'nın ölümüne dair haberler, kutsal Ramazan ayı boyunca sürecek bir ateşkesi güvence altına almak için süren görüşmelerde umutların azaldığı bir döneme denk geldi.İsa'nın ölümünün doğrulanması halinde İsrail, Mısırlı ve Katarlı arabulucular aracılığıyla devam ettiği belirtilen görüşmelerin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını zorlaştırabileceğine dikkat çekiliyor.