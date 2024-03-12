72 bin doları aşan Bitcoin'ın yükselişi hız kesmiyor

Bitcoin neden yükselişte?

Dünyanın en değerli kripto para birimi, yeni spot bitcoin borsa yatırım fonlarına akan paranın yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın yakında faiz oranlarını düşüreceğine dair umutlarla da desteklendi.

FCA'ın Bitcoin açıklaması

Birleşik Krallık'ın finansal düzenleyici kurumu FCA yaptığı açıklamada, bu ürünlerin yalnızca finansal piyasalarda faaliyet göstermeye yetkili yatırım firmaları ve kredi kuruluşları gibi profesyonel yatırımcılar için mevcut olacağını bildirdi.

Talep yükselişte

Bununla birlikte, yatırım topluluğu genelinde talep yükselişte. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun haftalık verilerine göre, varlık yöneticileri şu anda bitcoin vadeli işlemlerinde kayıtlardaki en büyük yükseliş pozisyonuna sahip.

Son dönemde artışa geçen kripto para birimi Bitcoin hız kesmeden yükselişini sürdürüyor. Pazartesi günü dolar karşısında 72 bin seviyesine ulaşan Bitcoin yeni bir rekor kırdı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Birleşik Kralık finansal düzenleyici kurumu Financial Conduct Authority'nin (FCA) bugün profesyonel yatırımcılar için kripto destekli borsada işlem gören senetlerin piyasaya sürülmesini onaylamasının ardından yeniden tırmanışa geçti.Bitcoin Avrupa'daki işlemlerde yüzde 4,8'lik bir artışla 71.677 dolara yükselerek bu yılki kazancını yüzde 70'e çıkardı. Bitcoin haber yayına hazırlandığı sırada 72 bin 400 seviyesini aştı.London Stock Exchange Group'un (LSEG) verilerine göre, ABD'nin en büyük 10 spot bitcoin borsa yatırım fonuna sermaye akışı 8 Mart'a kadar olan haftada iki haftanın en düşük seviyesine geriledi, ancak yine de neredeyse 2 milyar dolara ulaştı.Öte yandan uzmanlar Londra Borsası'nın ikinci çeyrekte bitcoin ve ethereum ETN'leri için başvuruları kabul etmeyi planladığına dair daha önce çıkan haberlerin de bugünkü yükselişe yardımcı olduğu tahminini yürütüyor.Piyasa uzmanları haftaya yükselişle başlayan Bitcoin'in diğer kripto paraları da beraberinde yukarı çektiği değerlendirmesinde bulunuyor.Ancak Bitcoin'in toplam kaynağı 21 milyon adetle sınırlı. Her dört yılda bir, yeni arzın dolaşıma girme oranı ve kripto madencileri için ödül yarıya indiriliyor. Fiyatı destekleme eğilimindeki bu uygulama nedeniyle nisan ayında arzın daralması bekleniyor.FCA, finansal kurumlar tarafından ihraç edilen ve dayanak varlıkların performansını takip eden tahviller olan kripto borsasında işlem gören senetlerin (ETN'ler) perakende yatırımcılara zarar verebileceği konusunda uyardı.Varlık yöneticileri tarafından tutulan net uzun pozisyon 5 Mart haftasında mevcut bitcoin fiyatına göre 5,5 milyar dolar değerinde 15.531'e yükseldi.