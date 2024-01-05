Samanyolu Haber /Dünya / Rusya kuzey cephesini genişletmek mi istiyor? /05 Ocak 2024 18:00

Rusya kuzey cephesini genişletmek mi istiyor?

Rusya’nın, kuzey cephesinde kapsamlı saldırı hazırlığını ve zamanını İngiliz gazetesi iddia ett.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


İngiliz The Telegraph gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırarak, Rus birliklerinin Harkov yakınlarında bir saldırıya hazırlandığını iddia etti.

Tarih bile veren İngiliz gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın 'Rus birliklerinin 15 Ocak'ta Harkov yakınlarından yeni bir saldırıya geçeceği için' gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Buna gerekçe olarak da Rus Silahlı Kuvvetlerinin şimdiden Ukrayna mevzilerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin şehir yakınındaki ve çevredeki yerleşim yerlerinin yakınındaki tesislerine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Gazetenin haberine göre bu, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek büyük çaplı bir saldırıya hazırlık olarak görülüyor.

Daha önce, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitry Medvedev, Rusya'nın mevcut zorlukları başarıyla aşabileceğine ve zafere ulaşabileceğine olan güvenini dile getirmişti. Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov, Nikolaev ve Kiev'in, geçici olarak işgal edilen diğer birçok şehir gibi Rus şehirleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Askeri uzman Anatoly Matviychuk, Kiev'in ele geçirilmesinin Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kramatorsk'a ulaşmasıyla mümkün olacağını öne sürmüş, Rus ordusunun Kiev'i kontrol altına alabilmesi için yaklaşık 500 bin askere ihtiyaç duyacağını kaydetmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rus tarafının saldırısı durumunda koruyucu yapıların inşasında görev almak üzere başkent bölgesine 150 bin asker konuşlandırdığı basına yansımıştı.
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