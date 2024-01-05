Samanyolu Haber /Gündem / 'Komünist Başkan'ın nereden aday olacağı belli oldu /05 Ocak 2024 18:01

'Komünist Başkan'ın nereden aday olacağı belli oldu

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerde TKP'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olacak.

SHABER3.COM

Dersim Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olacak. 

Gazete Duvar'ın edindiği bilgiye göre sürdürülen istişareler sonucunda Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi kararı alındı. Maçoğlu'nun adı aralarında Kadıköy'ün de bulunduğu 4 ilçe için geçiyordu. 

Adaylık ilanına ilişkin Sosyalist Meclisler Federasyonu ve TKP’nin açıklama yapması bekleniyor.

MAÇOĞLU İÇİN İKİ DÖNEM KURALI ESNEMİŞTİ
Maçoğlu’nun üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu daha önce yaptığı açıklamada yerel seçimlerde iki dönem kurallarının olduğunu ancak bu kuralın, etkili bir isim olması nedeniyle Fatih Mehmet Maçoğlu için esnetileceğini ve bu dönem tekrar aday olacağını belirtmişti.

Kayaoğlu ayrıca yaptığı açıklamada, “Fatsa deneyimi, Mehdi Zana başkanlığındaki Diyarbakır deneyimi, Kürdistan'da yaratılan yerel yönetimler kazanımları sosyalist bir perspektifle Hozat, Mazgirt ve Ovacık ile daha ileri bir düzeye taşındı. Demokratik halkçı yerel yönetim anlayışının somutta en ileri program olduğunu ve yerel yönetimlerde politik bir çıta yarattığını vurgulamak zorundayız. Bu durumu dayanışma ile daha da ileri taşıyacağız” demişti. 
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