Samanyolu Haber /Gündem / 'Mossad casusu' soruşturması: 26 kişiye tutuklama talebi! /05 Ocak 2024 18:19

'Mossad casusu' soruşturması: 26 kişiye tutuklama talebi!

İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştıkları iddiasıyla MİT ve emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 34 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 26'sı, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına 'uluslararası casusluk' faaliyeti yapan 46 şüpheli tespit edilmiş, İsrail istihbaratı oluşumu olan İsrail çevrimiçi operasyon birimi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunan ve hakkında  işlem yapılanajan 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı. 

8 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 16 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 26'sı, 'siyasal ve askesi casusluk' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diğer 8 şüphelinin ise, sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edilmelerine karar verildi.

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