Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Moldova'daki konsolosluklarını kapatıyor /31 Temmuz 2023 12:13

Rusya, Moldova'daki konsolosluklarını kapatıyor

Rusya, Moldova'daki konsolosluk işlemlerini askıya alıyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği, Moldova’nın Rusya’dan diplomatik personel sayısını azaltması yönünde aldığı kararla bağlantılı olarak 5 Ağustos’tan itibaren konsolosluk işlemlerini askıya alacak.

Moldova’nın Rusya’dan 15 Ağustos'tan itibaren ülkede bulunan 80'den fazla olan diplomatik personelinin sayısını 25'e düşürmesine yönelik kararının ardından Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, konsolosluk işlemlerini askıya alacak.

Büyükelçilik tarafından yayınlanan bildiride, konsolosluk randevularının 'teknik nedenlerle' 5 Ağustos'tan itibaren askıya alınacağı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin sıcak çatışmaya dönmesi sonrası bir çok Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi Eski Sovyet ülkeleri Rusya karşıtı tavır takınarak Batıya daha çok yaklaşma eğilimi gösteriyor.
Bu aşamada Rusya ile ilişkileri kopma noktasına gelen Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolar Arası Meclisi'nden çekileceğini duyurmuştu.

Ayrıca Moldova'da yayın yapan Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirerek, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığı iddiasını sonrası Dışişleri Bakanlığı, ülkede görevli bazı Rus diplomatlarını gönderme kararı almıştı.

Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu. Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.
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