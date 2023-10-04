Rusya’nın uzay istasyonu projesine Türkiye’de dahil oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





RİA Novosti’nin haberine göre, Rusya Federasyonu Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika’ya yeni uzay istasyonu projesine katılma teklifinde bulundu.





Azerbaycan’ın başkent Bakü’de düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Yuri Borisov, Roscosmos’un Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika uzay ajanslarına Rus yörünge istasyonuna katılma teklifinde bulunduğunu, bu ülkelerin heyetlerinin teklife sıcak bakarak ilgilerini ilettiklerini söyledi.





Borisov, “Bu forum çerçevesinde yapılan ikili görüşmeler ve temaslar, Rus kozmonotlarına ve Rus başarılarına olan ilginin çok yüksek olduğunu gösterdi. Meslektaşlarımıza Rus yörünge istasyonunu geliştirme ve insanlı programımızı sürdürme planlarımız hakkında bilgi verdik. Onları katılmaya davet ettik.” dedi





Borisov, “Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika’dan meslektaşlarımız arasında gerçek bir ilgi var. Temel olarak BRICS ülkeleriyle iyi temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.