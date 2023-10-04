Samanyolu Haber /Gündem / Büyük kavga çıktı: MHP’li meclis üyesi, CHP’li üyenin burnunu kırdı /04 Ekim 2023 16:02

Büyük kavga çıktı: MHP’li meclis üyesi, CHP’li üyenin burnunu kırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında kavga çıktı. MHP’li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP’li üye Gökhan Günay’a kafa atarak burnunu kırdı.

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Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı 2’nci oturumunda satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı’na red oyu verilmesi sonrası çıkan tartışmada MHP’li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yumruklu kavga çıkmış ve taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı bugün saat 10.00’da başladı. Toplantı salonunda karşılaşan MHP’li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yeniden kavga çıktı.

Kavgada, MHP’li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP’li üye Gökhan Günay’a kafa attı. Kavga, zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Gökhan Günay’ın burnu kırılırken, Sertan Kuzu’nun da alnı kanadı.

Toplantı, tarafların salondan çıkarılmasıyla başladı. Burnu kırılan Günay, hastanede tedaviye alındı. Tarafların birbirinden tekrar şikayetçi oldukları belirtildi.
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