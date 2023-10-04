Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’yı zora sokacak gelişmeler /04 Ekim 2023 16:06

Ukrayna’yı zora sokacak gelişmeler

WSJ’ın iddiasına göre Pentagon Ukrayna’ya bazı tedarikleri yavaşlattı ve bunun için sadece 1,6 milyar dolar bütçelerinin kaldığını yazdı.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahları karşılamak için parasının bittiği ve bazı tedariklerin yavaşlatıldığı konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesi haberinde Pentagon’un Ukrayna'ya silah transferinde sorun yaşadığını duyurdu.

Pentagon mali kontrolörü Mike McCord tarafından yapılan açıklamaya göre Pentagon, ek finansman olmaksızın Kiev'e mevcut rezervlerden 5 milyar dolar daha fazla silah ve teçhizat gönderebilir. Ancak McCord, savunma endüstrileriyle sözleşme yapmak ve ekipmanı değiştirmek için yalnızca 1,6 milyar dolar bütçelerinin kaldığını söyledi. Ayrıca Pentagon'un halihazırda devam eden finansman talebini ve yapılan sözleşmeleri azaltmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Daha önce birkaç Amerikalı kongre üyesi, Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jake Sullivan'dan Ukrayna'ya yapılan harcamaların kesin miktarı hakkında bilgi istemişti. Sullivan'ın açıkladığı verilerden sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne harcanan fon miktarından şüphe duydukları basına yansıdı.

Öte yandan CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu yaz sonunda Ukrayna'ya yolsuzluk konusunda bir nota verdiğini bildiriyor. ABD'li diplomatlar notada Ukrayna'dan yolsuzlukları önleme konusunda somut adımlar atmayı sürdürmeleri yönündeki beklentilerini dile getiriyor.
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