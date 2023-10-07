Rusya, nükleer silahların test edilmesi anlaşmasından çıkıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





ABD ile Rusya arasında imzalanan her türlü nükleer patlamayı yasaklayan CTBT anlaşmasından Moskova çıkmayı planlıyor.





Rusya Devlet Duma’sı Alt Meclisi Konseyi 9 Ekim'de, 30 Mayıs 2000'de onaylanan nükleer testlerin kapsamlı bir şekilde yasaklanmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının geri çekilmesini tartışacak.





Rusya bu kararı ABD’nin aldığı anlaşmayı onaylamama kararına yanıt olarak alacağı belirtiliyor. Parlamentonun alt meclisi sözcüsü Vyacheslav Volodin, Devlet Duma Konseyi'nin bir sonraki toplantısında Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın (CTBT) onayının geri çekilmesini görüşeceğini söyledi.





Duma sözcüsü "Dünyanın durumu değişti. Günümüzün zorlukları yeni çözümler gerektiriyor. Devlet Duma Konseyi'nin bir sonraki toplantısında Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onaylanmasının iptal edilmesi konusunu kesinlikle tartışacağız. Bu devletimizin ulusal çıkarlarına uygundur. Ve bu, henüz anlaşmayı onaylamamış olan ABD'ye eşit bir tepki olacak.” Ifadelerini kullandı.





5 Ekim'de Valday Kulübü toplantısında Başkan Vladimir Putin, Rusya'nın ABD'den farklı olarak nükleer silah testi yasağını imzaladığını ve onayladığını vurgulayarak ABD’nin hala bu anlaşmayı onaylamadığını, bu yüzden "teorik olarak bu onayın iptal edilebileceğini” söylemişti.