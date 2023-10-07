Samanyolu Haber /Politika / TSK'nın Vakfı’na Kartal İmam Hatip mezunu atandı /07 Ekim 2023 13:13

TSK'nın Vakfı’na Kartal İmam Hatip mezunu atandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürlüğüne Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Bilal Topçu getirildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Vakıfta, genel müdür olarak atanan Topçu, görevini Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’den devraldı.

1981 Üsküdar’da doğan Bilal Topçu, Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından ABD’ye giderek çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan ve ardından Türkiye’ye dönüp kamuda görev yapan Bilal Topçu, 2018 yılından bu yana Teknopark İstanbul’un Genel Müdürlüğü’nü sürdürüyordu.

TSKGV

TSKGV, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan silah, araç ve gereçleri yurt içinde üretecek seviyede bir savunma sanayi kurulması” amacıyla 17 Haziran 1987 tarihinde 3388 sayılı yasa ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları birleştirilerek kuruldu.

Vakıf, 26 Eylül 1987 tarihinde faaliyete başladı.
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