Samanyolu Haber /Dünya / Covid-19 ilacı diye çamaşır suyu satan aileye hapis cezası /07 Ekim 2023 13:20

Covid-19 ilacı diye çamaşır suyu satan aileye hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde sahte tarikat kurarak internet üzerinden Covid-19 ilacı diye 'sanayi tipi ağartıcı' satan bir adam ve üç yetişkin oğluna hapis cezası verildi.

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Grenon ailesinin sattıkları sahte üründen 1 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı

Mahkeme kayıtlarına göre Miami'de bir federal yargıç, Jonathan Grenon ve Jordan Grenon'u 12 yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı.

Baba Mark Grenon ve oğlu Joseph Grenon da beşer yıl hapis cezası aldı.

Jüri, temmuz ayında dördünü de ABD devletini ve halkı dolandırmak ve yanlış markalı ilaçlar dağıtmak için komplo kurmaktan suçlu buldu.

Avukat tutmayan Grenon ailesi iki günlük duruşma sırasında savunma yapmayı reddetti.

Savcılar, "dolandırıcı" ve "yılan yağı satıcısı" olarak tanımladığı Grenon ailesinin Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesi adıyla kurdukları organizasyon aracılığıyla "mucize mineral" olarak adlandırdıkları üründen 1 milyon dolarlık satış yaptığını söyledi.

Savcılar videolarda bu ilacın, aralarında Covid-19, Alzheimer, otizm, beyin kanseri, HIV/AIDS ve çoklu sklerozun da bulunduğu bilinen hastalıkların yüzde 95'ine çare olarak sunulduğunu söyledi.

Grenon'ların sattığı şeyin aslında klordioksit olduğunu ve yutulduğunda tipik olarak tekstil, endüstriyel su, kağıt hamuru ve kağıdın işlenmesi gibi şeylerde kullanılan bir ağartıcı haline dönüştüğünü belirten yetkililer, bunun çamaşır suyu içmekle aynı şey olduğunu ve ölümcül olabileceğini söyledi.
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