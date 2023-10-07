Hamas - İsrail geriliminde neler yaşanıyor?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Hamas'a kınama













İsrailli yetkililer: Hamas saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti





İsrailli sağlık yetkilileri Hamas’ın saldırılarında en az 22 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası ‘savaş durumu alarmı’ ilan edip Gazze’ye saldırılar düzenledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaştayız ve kazanacağız" dedi.

Gazze'de bulunan BBC News muhabiri Rushdi Abualouf, bulunduğu bir çatıdan, doğudan, güneyden ve kuzeyden ateşlenen roketleri gördüğünü aktardı. Roketlerin iki buçuk saat boyunca ateşlendiğini söyleyen Abualouf, "Hamas TV, operasyonun başlangıcında 5 bin, ardından da 2 bin roket daha ateşlendiğini bildirdi" dedi.



İsrail: Kendimizi savunacağız





Hamas, binlerce roket fırlatıldığını duyurdu

Hamas’ın lideri Muhammed ed-Dayf, Cumartesi sabahı başlayan operasyonda beş bin roketin ateşlendiğini söyledi. Deif, “Artık yeter demeye karar verdik“ dedi. "Düşmanı daha önce uyardık. İşgal güçleri sivillere karşı yüzlerce katliam işledi. Bu yıl işgal güçlerinin suçları nedeniyle yüzlerce şehit verdik. “Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını; düşman pozisyonlarını, havaalanlarını ve askeri tahkimatı hedef alan ilk saldırıda 5 binden fazla füze fırlattığımızı duyuruyoruz."

İsrail hükümet yetkilileri, İsrail istihbaratının Hamas'ın bu büyük çaptaki ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği konusunda kapsamlı bir soruşturma başlattığını söyledi. Bir yetkili, "Yıllarca sürecek" dedi.Reuters'ın aktardığına göre, İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin saldırısı sonrasında 545 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılarda 22 İsrailli de öldü.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas saldırılarını kınadı.Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kesin surette kınıyorum. Bu, terörizmin bir en aşağılık örneğidir. İsrail, böyle çirkni saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir.Reuters haber ajansının aktardığına göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkının "yerleşimcilerin ve işgal askerlerinin terörüne karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu" söyledi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hamas teröristlerinin İsrail halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar karşısında şoka uğradım” dedi.İsrail’in kesinlikle kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Sunak, “İsrailli yetkililerle irtibat halindeyiz. İsrail’de bulunan İngiliz vatandaşları seyahat önerilerini takip etmeli” dedi.“İsrail halkı. Biz bir savaşın içindeyiz. Bu bir operasyon değil, gerilim değil. Bir savaş. “Hamas, bu sabah sürpriz bir saldırıyla İsrail devletine ve halkına karşı ölümcül bir saldırı başlattı. Sabahın erken saatlerinden beri bunu yaşıyoruz.“Güvenlik yetkililerini topladım, öncelikle sızan teröristleri temizlemeleri talimatını verdim. Bu operasyon şu saatlerde yapılıyor.“Aynı zamanda büyük bir yedek asker çağrısı ile birlikte düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda karşı saldırı savaşı emri verdim.“Düşman, hiç bilmediği bir bedel ödeyecek. Bu arada, İsrail vatandaşlarını ordu talimatlarına kesin bir şekilde uymaya çağırıyorum.Reuters haber ajansının aktardığı çeviriye göre Netanyahu paylaştığı videoda, "Düşmanımız, hiç bilmediği türden bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Birlikleri (IDF), “çok sayıda teröristn Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına” girdiğini ve kendilerini savunacaklarını söyledi. Ordu, halka evlerinde kalma çağrısında bulundu. Şabat sabahı ve Çardaklar Bayramı’nın bittiği gün İsrail halkının Gazze’den atılan roketlerle uyandığını belirten IDF, “Kendimizi savunacağız” dedi.Sosyal medyada paylaşılan şok edici videolar, Filistinli militanların İsrail’in güneyindeki sokaklarda yoldan geçenlere ateş ettiğini gösteriyor gibi görünüyor.Sderot'taki evlerin Gazze'yi yöneten İslamcı grup Hamas'a bağlı silahlı militanlar tarafından ele geçirildiğine yönelik haberler var. İsrail ordusu, silahlı militanların İsrail’e girdiği haberlerinin ardından yerel sakinlere evlerinde kalmalarını söyledi.Roket saldırılarının şiddeti - daha uzun menzilli füzeler dahil - Sukkot tatilinin sonunda şafak vaktinden hemen sonra başladı ve İsraillileri hazırlıksız yakaladı. Roketlerin isabet ettiği güney İsrail'in bazı bölgelerinde büyük yangınlar sönmeye devam ediyor.Şiddetli roket saldırıları, Çardaklar Bayramı’nın bittiği günün şafağında başladı ve İsraillileri hazırlıksız yakaladı. İsrail'in güneyinde roketlerin isabet ettiği bölgelerde büyük yangınlar sürüyor.Hamas'ın üst düzey bir askeri komutanı, operasyonun başlangıcını Hamas medyasında yaptığı bir yayında duyurdu ve tüm Filistinlilere her yerde savaşmaları yönünde çağrıda bulundu.İsrail ordusu, İsrailli sivilleri savunacaklarını ve Hamas'ın eylemlerinin ağır bir bedelini ödeyeceğini belirtti.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı.Operasyon kapsamında çok sayıda silahlı militanın İsrail'e sızdığı görülüyor.Üst düzey bir Hamas yetkilisi operasyonun ilk aşamasında 5 bine yakın roket fırlatıldığını söyledi.Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.