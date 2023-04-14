Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Pasifik Filosu'nu 'en yüksek savaşa hazırlık durumu'na geçiriyor /14 Nisan 2023 15:58

Rusya Pasifik Filosu'nu 'en yüksek savaşa hazırlık durumu'na geçiriyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla orduda denetimlerin yapıldığını, Pasifik Filosu'nun bu kapsamda 'en yüksek savaşa hazırlık durumu'na geçmeye başladığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, Pasifik Filosu'nun başlatılan bir denetim kapsamında 'en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine' getirileceğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Savunma Bakanlığı yönetim toplantısında konuşan Şoygu, Pasifik Filosu'nda savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetim başlattıklarını ve filonun en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine getirileceğini açıkladı.

'AMAÇ, DÜŞMAN SALDIRILARINI PÜSKÜRTME KABİLİYETİNİ GELİŞTİRMEK'
Şoygu, Pasifik Filosu'nun tamamının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla düzenlenen ani denetim kapsamında bu sabah saat 09.00'dan itibaren teyakkuza geçtiğini ve en yüksek savaşa hazırlık durumu seviyesine çıkmak için çalışmalara başladığını belirtti.

Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bir kısmının, kara birliklerinin ve takviye kuvvetlerin ani denetimde görev yaptığını aktaran Şoygu, "Bu denetimin ana amacı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin potansiyel düşmanın okyanus ve deniz yönlerinden düzenleyeceği olası saldırıları püskürtme görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmek" ifadelerini kullandı.

'FİLONUN KISA SÜREDE HAZIRLIĞINI YAPMASI GEREKECEK'
Rusya Savunma Bakanı, "Filonun, Genelkurmay Başkanlığı'nın emirlerine uygun şekilde eğitim planı geliştirerek kısa sürede savaş operasyonları için hazırlığını yapması, yakın ve uzak deniz bölgelerinde bazı savaş eğitimi gerçekleştirmesi gerekecek" dedi.

Bu bağlamda Ohotsk Denizi'nin güney kısmı, Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası ve Kuril Adaları'na 'olası düşmanın konuşlanmasının engellenmesi gerektiğini' söyleyen Şoygu, denetimin Rusya Deniz Kuvvetleri Başkanı Amiral Nikolay Evmenov'un yönetiminde gerçekleşeceğini kaydetti.
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