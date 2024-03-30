Rusya TL'de umduğunu bulamadı

Ukrayna savaşı ve yaptırımlar öncesinde yuanın Rusya piyasasındaki işlem hacmi ihmal edilebilir düzeydeydi.





Rusya Merkez Bankası, rezervleri için Çin yuanından daha iyi bir seçeneği olmadığını açıkladı.Banka dün yayımladığı yıllık raporda, rezervler için sınırlı alternatif bulunduğu, diğer dost ülkelerin finansal araçlarının çok fazla risk taşıdığı vurgulandı.NATO destekli Ukrayna ile savaşta olan Rusya, yaptırımlar nedeniyle dolar ve Euro kullanımından uzaklaşmak zorunda kaldı.600 milyar dolarlık rezervinin yaklaşık yarısı Batılı ülkeler tarafından dondurulan Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmek için "dost ülke" para birimleri olarak görülen Çin yuanı, Türk lirası ve Hindistan rupisini değerlendirmek istediği daha önce basına yansımııştı.Ancak dün açıklanan raporda, yuan dışındaki dost ülke para birimlerinin kurlarının çok değişken olduğu, piyasalarında likiditenin düşük olduğu, sermaye hareketlerine ilişkin kısıtlamalar olduğu vurgulandı ve söz konusu özelliklerin de bu para birimlerinin rezerv para olarak kullanımını engellediği belirtildi.Raporda ayrıca, Çin yuanının uluslararası alanda oynadığı rolün ve likiditesinin son yıllarda önemli ölçüde arttığı, geçen yıl Rusya'da en çok işlem gören yabancı para birimi olarak ABD dolarının yerini aldığı aktarıldı.ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'in dün "Rusya Merkez Bankası rezervleri için yuana alternatif görmüyor" başlığıyla servis ettiği haberde, Çin yuanının Rusya için kilit rolüne vurgu yapıldı.Haberde ayrıca, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın ticaretinin Avrupa'dan Asya ülkelerine yönlendirildiği, Çin'in Rusya ekonomisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladığı, Rus ekonomisinin yaptırımlara dayanabilmesinde Çin ile derinleşen ilişkilerin önemli bir faktör olduğu belirtildi.Rusya Merkez Bankası verilerine göre, son iki yılda rezervler 40 milyar dolarlık düşüşle 590,1 milyar dolara geriledi. Ancak bu rakamın yaklaşık 300 milyar doların bölümü ABD ve Avrupa bankalarında dondurulmuş durumda.Raporda, Rusya Merkez Bankası'nın 2023'teki rezerv artışında altın fiyatlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.