Çankırı'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.



İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.



Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.



Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki TIR, otomobilin üzerine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



HAYATINI KAYBEDENLER AYNI AİLEDEN



Bursa'dan Samsun'a giderken yolda kalan otomobilin sürücüsü Mehmet Adem, babası Abdurrahman Adem, annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Davan hayatını kaybetti.



Kazada, devrilen mutfak eşyası yüklü Gürcistan plakalı TIR'ın şoförü Shota N. ile yol güvenliği almak için kaza yerinde bulunan Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisleri D.G. ve B.K. ise yaralandı.



Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından TIR şoförü Çerkeş Devlet Hastanesi'ne, trafik polisleri ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Devrilen TIR ve hurda yığınına dönen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 5 saat tek taraflı ulaşıma kapanan kara yolu tekrar açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.