Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrini kuşattı

Bölgeden gelen haberlere ve görgü tanıklarına göre, 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan yola çıkan Rus ordusu, sabaha karşı genş çaplı bir saldırı başlattı.



Belediye Başkanı Igor Kolikayev, Facebook hesabından "Rusya ordusu Herson'un girişlerinde kontrol noktaları kuruyor" paylaşımı yaptı.



Ukraine 24 kanalına konuşan ve Herson'da bulunan gazeteci Alena Panina da, "Şehir gerçekten kuşatıldı, her tarafta çok sayıda Rus askeri ve askerî malzemeler görüyoruz, çıkışlara da kontrol noktaları kuruyorlar" dedi.



Panina, şehirde elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların sağlanabildiğini ancak 300 bin nüfuslu şehre gıda getirmekte sıkıntı yaşanabileceğini; çünkü stokların şehir dışındaki depolarda saklandığını söyledi.