Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrini kuşattı /01 Mart 2022 10:41

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrini kuşattı

Ukrayna'nın güneynde, Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rusya ordusu, Herson şehrinin merkezini kuşattı.

SHABER3.COM

Bölgeden gelen haberlere ve görgü tanıklarına göre, 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan yola çıkan Rus ordusu, sabaha karşı genş çaplı bir saldırı başlattı.

Belediye Başkanı Igor Kolikayev, Facebook hesabından "Rusya ordusu Herson'un girişlerinde kontrol noktaları kuruyor" paylaşımı yaptı.

Ukraine 24 kanalına konuşan ve Herson'da bulunan gazeteci Alena Panina da, "Şehir gerçekten kuşatıldı, her tarafta çok sayıda Rus askeri ve askerî malzemeler görüyoruz, çıkışlara da kontrol noktaları kuruyorlar" dedi.

Panina, şehirde elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların sağlanabildiğini ancak 300 bin nüfuslu şehre gıda getirmekte sıkıntı yaşanabileceğini; çünkü stokların şehir dışındaki depolarda saklandığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrini kuşattı Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:54:28