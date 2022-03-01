Rusya'nın Ukrayna'ya karşı siber savaşı

Aslında işgal girişiminden önce bir savaş başlamış gibiydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Ukrayna hükümetinin pek çok internet sayfası devre dışı bırakıldı. Parlamento, hükümet, Dışişleri Bakanlığı ve birçok resmi kurumun internet sitelerine siber saldırılar düzenlendi. Hackerler (bilgisayar korsanları), "DDos" (Dağıtılmış Hizmet Reddi) denilen bir siber yöntemle ağ sunucularını yoğun bir bombardımana tuttu, altapıyı felç etti. Ukrayna, bu siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.





Ukrayna'daki bilgisayarlarda "Wiper" denilen bir yazılımla kullanıcılar fark etmeden çok sayıda veriyi silen ya da verilere zarar veren bir program da tespit edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya 2017 yılında düzenlediği "Nopetya" adlı siber saldırının arkasında da "Wiper" vardı. Bu saldırının yol açtığı ekonomik zarar oldukça büyük olmuştu.





Siber saldırlar: Yan meydan muharebesi

Ukrayna'da sıcak çatışmaların başlamasından bu yana siber saldırılar bir tür "yan meydan muharebesi"ne dönüştü. Ukrayna, bu nedenle sadece askeri gücüyle değil, bilişim uzmanlarının desteğiyle de Rusya'ya karşı mücadele ediyor. Reuters haber ajansına göre Kiev hükümeti, Rus bilgisayar korsanlarının saldırılarını geri püskürtecek ve Rusya'daki bilişim altyapısına saldırı düzenleyebilecek yetenekteki kişileri kendilerine başvurmaya çağırdı.





Çağrıya ilk destek veren uluslararası hackerler grubu Anonymus olmuş gibi gözüküyor. Dünya çapındaki bağımsız bilişimcilerden oluşan Anonymus, Moskova yönetimine dijital savaş açtı. 26 Şubat'a dek Rus hükümetinin pek çok internet sitesi devre dışı kaldı. Bu saldırıların büyük çoğunluğunun arkasında Anonymus olduğu tahmin ediliyor. Batı ülkelerinde Moskova'nın propaganda makinesi olarak görülen Rus devletine bağlı yayın kuruluşu rt.com'un internet sayfası da siber saldırıya uğrayan yerlerden oldu.



