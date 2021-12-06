Rusya ve Hindistan liderlerinden ortak açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu. Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu.





Yeni Delhi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Afganistan halkına acil insani yardım sunulması yönünde karar aldığı açıklandı.





Ortak açıklamada, "İki ülkenin liderleri, barışçıl, güvenli ve istikrarlı Afganistan'a kararlılıkla destek vereceklerini belirterek bu egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, içişlerine müdahalenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu ülkedeki insani durumu da istişare eden liderler, Afgan halkına acil insani yardım sunulması kararı aldı" dendi.





Putin ve Modi, Afganistan'daki önceliklerinin kapsayıcı ve temsiliyeti yüksek bir hükümet kurulması, terörle ve yasadışı uyuşturucu trafiğiyle mücadele olduğunun altını çizdi.





Putin ve Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu.





Taraflar, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisi için tüm ilgili taraflara yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması çağrısı yaparken bu amaca ulaşmak için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı.





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Putin ve Modi, 2 yıl aradan sonra yaptıkları ilk yüz yüze görüşme sonunda bir ortak açıklamaya imza attı.Açıklamada, "Taraflar, modern küresel gerçeklikleri yansıtmak ve temsiliyeti artırmak, BMGK'yı uluslararası barış ve güvenlik sorunlarının çözümünde daha verimli ve etkin kılmak için BMGK'da kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu" dendi.