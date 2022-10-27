Rusya’ya en az on yıl gerekli

SAMANYOLUHABER - MOSKOVA





Rusya geneli Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından yapılan ankete katılan vatandaşların yüzde 80’i, Rusya'daki durumun ancak 8-10 yıl sonra ancak düzeleceğine inanıyor.

VTsIOM genel müdürü Valery Fedorov’un Soçi’de düzenlenen Pratik Sosyal Bilimler Konferansı’nda yaptığı açıklamalara göre Rusların yüzde 16'sı da ülkedeki sıkıntıların daha da kötüleşeceğini düşünüyor.Fedorov, daimi ikametgahını Rusya’dan başka bir ülkeye taşımak isteyenlerin oranında şaşırtıcı bir düşmenin olduğu söyledi. 24 Şubat’ta Ukrayna savaşı sonrası milyonlara varan sayıda Rusya vatandaşı ülkeyi terketmişti.Yine aynı verilere göre Rus halkının iktidara değil, somut kişilere güvendiğini söyleyen VTsIOM başkanı Valery Fedorov askeri operasyonun başlangıcından bu yana Putin'e duyulan güvenin de arttığını, seferberlik kararının bu durumu değiştirmediğinin altını çizdi.Yaşlı kesimle gençlerin dost düşman kavramlarında ayrıştığı yine anket sonuçlarına yansıyan ilginç bir veri.