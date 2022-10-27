Fincancı'ya destek için adliyeye gelenlere polis müdahale etti

“SİZİN BU YAPTIĞINIZ YASALARA AYKIRI”
KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, kendisini adliye önünden uzaklaştıren polislere, “Hukuku, yasaları uygulamayı öğreneceksiniz. Hepsini öğreneceksiniz. Hukuk, yasalar uygulanacak. Sizin bu yaptığınız yasalara aykırı” diyerek tepki gösterdi. Bu sırada polis, kitleye “Lütfen polise mukavemet etmeyiniz” anonsu yaptı.
Polisin kaldırımdan yürümesi için uyarıda bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz da “Ben kaldırımdayım zaten” dedi. Şükran Kablan Yeşil de “Yolu trafiğe kapatan da sizsiniz, her bir hukuksuzluğu yapan da sizsiniz. Yolun ortasına sen sürükledin beni” diye konuştu.
“ADLİYE KARAKOL BİNASI DEĞİLDİR, HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINAMAZ”
KESK, adliye önünde yaşananların ardından, “MYK üyemiz Döne Gevher Koyun, SES MYK üyemiz Gönül Adıbelli, önceki dönem TTB MYK üyesi Selma Güngör, TTB Tıp Öğrencileri Kolu’ndan Helin Çakır ve Şirvan Çeliker gözaltına alınmıştır. Adliye karakol binası değildir, hukuk ayaklar altına alınamaz. Derhal serbest bırakılmalıdırlar” açıklamasını yaptı.