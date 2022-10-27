Fincancı'ya destek için adliyeye gelenlere polis müdahale etti

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, kendisini adliye önünden uzaklaştıren polislere, “Hukuku, yasaları uygulamayı öğreneceksiniz. Hepsini öğreneceksiniz. Hukuk, yasalar uygulanacak. Sizin bu yaptığınız yasalara aykırı” diyerek tepki gösterdi. Bu sırada polis, kitleye “Lütfen polise mukavemet etmeyiniz” anonsu yaptı.









Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ankara Adliyesi’ne getirildi. Fincancı’ya destek vermek için adliyeye gelen emek ve meslek örgütü temsilcileri ve üyelerine polis müdahale etti. Polis, müdahaleyi görüntülemek isteyen gazetecilerin T.C. kimlik kartlarını topladı. Gazetecilere de müdahale eden polis, bazı gazetecilerin aldığı görüntüleri sildirdi.Polisin kaldırımdan yürümesi için uyarıda bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz da “Ben kaldırımdayım zaten” dedi. Şükran Kablan Yeşil de “Yolu trafiğe kapatan da sizsiniz, her bir hukuksuzluğu yapan da sizsiniz. Yolun ortasına sen sürükledin beni” diye konuştu.KESK, adliye önünde yaşananların ardından, “MYK üyemiz Döne Gevher Koyun, SES MYK üyemiz Gönül Adıbelli, önceki dönem TTB MYK üyesi Selma Güngör, TTB Tıp Öğrencileri Kolu’ndan Helin Çakır ve Şirvan Çeliker gözaltına alınmıştır. Adliye karakol binası değildir, hukuk ayaklar altına alınamaz. Derhal serbest bırakılmalıdırlar” açıklamasını yaptı.