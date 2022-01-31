Rusya’ya yaptırımlar Senato’da

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez ve komisyonun en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi James Rich bu hafta yaptırım tasarısında ilerleme kaydetmek istediklerini belirttiler.



İki senatör CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Menendez, amaca çok yakın olduklarının mesajını verdi.



Ukrayna’ya destek ve Rusya’nın cezalandırılması için partilerüstü güçlü bir destek olduğunu belirten Menendez, bu hafta bir anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.



Menendez, yaptırım tasarısındaki bazı maddelerin Rusya’nın şimdiye kadar yaptıkları nedeniyle herhangi bir işgal öncesinde yürürlüğe girebileceğini söyledi. Menendez buna Ukrayna’ya yönelik siber saldırıları, Ukrayna hükümetine zarar verme çabalarını gerekçe gösterdi.



Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, daha yıkıcı yaptırımların Rusya’nın işgali durumunda devreye gireceğini, Ukrayna’ya askeri yardımın ise ne olursa olsun devam edeceğini kaydetti.



Açıklamalara ragmen iki parti arasında hala bazı anlaşmazlıklar bulunuyor. Anlaşmazlık özellikle Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinde odaklanıyor.



Senatör James Risch, bu konu üzerinde hala çalışıldığını belirtti.



Ukrayna, Rusya’ya yönelik yaptırımların hemen ve olası işgal sonrasında yürürlüğe girmesini istiyor.



Ukrayna’nın Amerika büyükelçisi Oksana Markarova’dan geldi bu açıklama.



Markarova, yaptırımların şimdi ve olası işgal sonrası sonrası yürürlüğe girmesini istediklerini belirtti.



Markarova bu açıklamasını CBS televizyonuna yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de yaptırımların hemen yürürlüğe girmesinden yana. Hatta Zelensky yaptırımlar hemen yürürlüğe girmediği için Batılı ülkeleri eleştiriyor.



Senato yaptırım tasarısı özetle en önemli Rus bankalarını hedef alıyor ve Ukrayna’ya daha fazla askeri yardıma destek veriyor.



Başkan Joe Biden daha önce yaptırımların doğrudan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i de hedef alabileceğini belirtmişti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna konusunda yeni haftanın ilk gününde toplanıyor.



Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığmış durumda.



Batılı ülkeler Rusya’nın bir işgale hazırlandığını belirtiyor, Moskova bunu reddediyor.