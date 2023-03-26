Rusya Yuan kullanımında 4. sırada





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya, ticarette yuan kullanımı açısından dünyada dördüncü sırada yer alıyor.





Rusya, SWIFT verilerine göre uluslararası ticarette yuan kullanımı açısından dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdi. Uzmanlar, bir yıl önce Rusların yuanı "egzotik ve fantezi bir para birimi" olarak gördüklerini, şimdi ise Çin ile hiçbir ilgisi olmayanlar da dahil olmak üzere çeşitli işlemlerde kullanmaya başladıklarını söylüyor.





Rusya'nın uluslararası ödemelerde yuan kullanımı açısından dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmesi, SWIFT ödeme bilgileri değişim sisteminin verilerinde gözüküyor. Şubat ayında Rusya, Çin ve Hong Kong dışındaki ülkeler arasında %2,57 pay ile dördüncü sırada yer aldı. Mart ayında dördüncü sırayı korudu, ancak payını %2,25'e düşürdü.





Bu verilerde sıralamada Rusya'yı İngiltere, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'ni SWIFT derecelendirmesi takip ediyor.





Financial Times, aynı zamanda Ukrayna'da Rusya'nın "askeri harekatı" başlamadan önce, Moskova'nın uluslararası ticarette yuan kullanımı açısından ilk 15 ülke arasında bile yer almadığını belirtiyor.