Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Yuan kullanımında 4. sırada /26 Mart 2023 13:53

Rusya Yuan kullanımında 4. sırada

Rusya uluslararası sistemlerden atılınca dolar kullanımını azaltıp başka para birimlerine yöneldi .

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Rusya, ticarette yuan kullanımı açısından dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

Rusya, SWIFT verilerine göre uluslararası ticarette yuan kullanımı açısından dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdi. Uzmanlar, bir yıl önce Rusların yuanı "egzotik ve fantezi bir para birimi" olarak gördüklerini, şimdi ise Çin ile hiçbir ilgisi olmayanlar da dahil olmak üzere çeşitli işlemlerde kullanmaya başladıklarını söylüyor.

Rusya'nın uluslararası ödemelerde yuan kullanımı açısından dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmesi, SWIFT ödeme bilgileri değişim sisteminin verilerinde gözüküyor. Şubat ayında Rusya, Çin ve Hong Kong dışındaki ülkeler arasında %2,57 pay ile dördüncü sırada yer aldı.  Mart ayında dördüncü sırayı korudu, ancak payını %2,25'e düşürdü.

Bu verilerde sıralamada Rusya'yı İngiltere, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'ni SWIFT derecelendirmesi takip ediyor.  

Financial Times, aynı zamanda Ukrayna'da Rusya'nın "askeri harekatı" başlamadan önce, Moskova'nın uluslararası ticarette yuan kullanımı açısından ilk 15 ülke arasında bile yer almadığını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Yuan kullanımında 4. sırada Sonraki Haber >>

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:42