Rusya'da bütçenin yarıya yakını savunmaya gidecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Maliye Bakanlığı’na göre 2024 yılında Rusya bütçesinin yaklaşık %40’ın savunma ve güvenliğe harcayacak.





Hükümet bütçeden savunma ve

güvenliğe toplamda 14,2 trilyon ruble (yaklaşık 153 Milyar USD) ayırdı. Hazine'nin savunma harcamaları 10,8 trilyon ruble, Ulusal güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine 3,4 trilyon ruble ayrıldı.

Savunma ve güvenliğe ayrılan para, bütçenin yüzde 39'unu oluşturacak.





Bütçe harcamalarında ana öncelik, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve özel askeri operasyona katılanların desteklenmesini içeriyor.





Ayrıca fon dağılımı askeri-endüstriyel kompleksin kapasite kullanımının desteklenmesi ve bunun sonucunda GSYİH büyümesini de hedefliyor.

Bütçede sosyal harcamalara tüm harcamaların yüzde 30,5'i ayrılıyor.





Ekim ayının başlarında Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın önümüzdeki üç yıldaki bütçe açığının güvenli bir seviyede kalacağını ve GSYİH'nın yüzde birini aşmayacağını söyledi.