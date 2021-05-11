Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 11 kişi yaşamını yitirdi.





Olay hem İşçi Bayramı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgisinin yıl dönümü nedeniyle Rusya genelindeki 11 günlük resmi tatilin ardından başlayan ilk iş gününde yaşandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından okula çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.





Tataristan resmi kayakları, okulda; ateş açtığından şüphelenilen yaklaşık 17 yaşında bir erkek gencin gözaltına alındığını duyurdu.





Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganlar iki kişi. Bir saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken diğer saldırganın ise okul binasında kıstırıldığı açıklandı.