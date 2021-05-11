Tutsak öğrencilere eğitim bile yok

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol’un 31 Ekim 2019’da Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre hapishanelerde 58 bin 579 öğrenci bulunuyor. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği önergede tutuklu öğrenci sayısının 70 binin üzerinde olduğu belirtildi.





Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Öğrenci Tematik Alan Temsilcisi Özge Akyüz, cezaevlerinde ders materyallerine ulaşamayan, hangi sınavdan kaldığını bilmeyen, sınav sonucunda üniversiteye yerleşmeye hak kazanmasına karşın kaydını yaptıramayan öğrenciler bulunduğunu söyledi.









DERS MATERYALLERİNE ULAŞAMIYORLAR





Cumhuriyet’e konuşan Akyüz, “Eğitimler dış dünyada online devam ediyor. Dolayısıyla mahpuslar ders notlarına ulaşmakta bu yönüyle de çok zorlanıyorlar. Hapishane idaresinden online eğitimlere katılmayı, bilgisayar kullanmayı talep ediyorlar. Ancak cezaevleri altyapının yetersiz olduğu, böyle bir kullanım sırasında mahpusların yanında personel bulundurulması zorunluluğu, sağlık, güvenlik, teknik aksaklık ve sair gerekçelerle bu talepleri reddediliyor” ifadelerini kullandı.





Cezaevindeki bir öğrencinin yaşadıkları üzerinden örnek veren Akyüz, “Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus tecritte tutulduğu odasında bulunan tek masasında hem yemeğini yemek hem ders çalışmak hem eşyalarını tutmak zorunda olmasından bahsediyordu. Bunun günde 3 kez yapılan bir rutin olduğunu düşünün. Onun için ders çalışmanın epey zor olduğunu, daha büyük bir masa talebinin olduğunu ve masanın kendisine verilmediğini söylüyordu. Biz dışarıdakiler için yalnızca bir masa, ama onun için buna ulaşmak bile bir lüks olabiliyor” dedi.





Akyüz, siyasi tutukluların güvenlik gerekçesi gösterilerek bilgisayar kullanım izni almalarının daha zor olduğunu da sözlerine ekliyor.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan 30 Nisan tarihli son bilgilere göre yüksek lisansını bitirmiş 2 bin 488, doktora sahibi ise 488 mahpus bulunuyor.