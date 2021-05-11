Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü karikatürist, gazeteci Mehmet Baransu’yu çizdi /11 Mayıs 2021 15:37

Ünlü karikatürist, gazeteci Mehmet Baransu’yu çizdi

Dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Türkiye’de 6 yıl 2 ay 10 gündür cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu’yu çizdi. Latuff, Baransu’nun kelepçelerini gösterdiği ve sembol olan fotoğrafını kullandı.

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Jailed Journos Platformu, Şubat ayında 6 yıl 2 ay 10 gündür Silivri cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu’nun özgürlüğüne tekrar kavuşması için kampanya başlattı. “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketiyle yapılan paylaşımlara binlerce kişi destek verdi. Dünyada yaşanan önemli toplumsal olayları kendine has çizgileriyle anlatan, muhalif, aykırı kişiliğiyle bilinen Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff da, Mehmet Baransu’nun tekrar özgürlüğüne kavuşması için yapılan kampanyaya destek verdi. Latuff, Baransu için özel bir çizim gerçekleştirdi. Ünlü çizer, Baransu’nun mavi gömleğiyle jandarmalar arasında giderken ellerini havaya kaldırarak ve tarihi bir sembol olarak kayıtlara geçen görüntüsünü kullandı.



Hatırlanacağı üzere Baransu’nun bu görüntüsü mahkemeden elleri kelepçeli olarak çıkarken çekilmişti. Baransu görüntü alan gazetecilere karşı ellerini havaya kaldırarak kelepçelerini göstermiş, “Bu benim onurum, gazetecilik onurum. Darbecilere yapamadıklarını bana yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.



Carlos Latuff kimdir?

30 Kasım 1968 Brezilya Rio de Janeiro doğumlu ünlü karikatür sanatçısı Carlos Latuff, Filistin sorunu, polis şiddeti, emperyalizm, devlet terörü, ifade özgürlüğü ve benzeri konularda çizimleriyle tüm dünyada takip ediliyor. Muhalif kişiliğiyle tanınan Latuff, karikatürlerinin tüm dünyada yayılmasını, insanlığa karşı suç işleyenlerin herkes tarafından bilinmesini istiyor. Çizgileriyle, yapılan zulümlerin son bulması için mücadele ediyor.
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