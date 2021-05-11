Ünlü karikatürist, gazeteci Mehmet Baransu’yu çizdi

Hatırlanacağı üzere Baransu’nun bu görüntüsü mahkemeden elleri kelepçeli olarak çıkarken çekilmişti. Baransu görüntü alan gazetecilere karşı ellerini havaya kaldırarak kelepçelerini göstermiş, “Bu benim onurum, gazetecilik onurum. Darbecilere yapamadıklarını bana yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.













Carlos Latuff kimdir?





30 Kasım 1968 Brezilya Rio de Janeiro doğumlu ünlü karikatür sanatçısı Carlos Latuff, Filistin sorunu, polis şiddeti, emperyalizm, devlet terörü, ifade özgürlüğü ve benzeri konularda çizimleriyle tüm dünyada takip ediliyor. Muhalif kişiliğiyle tanınan Latuff, karikatürlerinin tüm dünyada yayılmasını, insanlığa karşı suç işleyenlerin herkes tarafından bilinmesini istiyor. Çizgileriyle, yapılan zulümlerin son bulması için mücadele ediyor.