Samanyolu Haber /Gündem / Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı: Bu gece gözüme uyku girmedi /11 Mayıs 2021 15:21

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı: Bu gece gözüme uyku girmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin her yıl düzenlediği kalıcı göçmen vizesi (Green Card) çekilişini kazandığı öğrenen gençlerin sevinç çığlıkları atması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı.

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı



Akşam izlediği bir videoda Green Card çekilişini kazanan gençlerin sevinç çığlıkları attığına dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gitmek isteyen gençlere “Türkiye’de kalın” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, akşam izlediği videoda Green Card (ABD’de kalıcı oturma ve çalışma imkânı sağlayan yeşil kart) başvurusu kabul olan gençlerin sevinç çığlıkları attığını ifade etti.

Gençlerin ülkeyi terk edecekleri için mutlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi. Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan tüm hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz.”


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