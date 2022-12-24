Rusya'da özel havacılık sektörü düşüşte

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Yılbaşı dönemi özel havacılık trafiği 2021 yılına göre yaklaşık %50 azaldı. Ayrıca zengin Rusların seçtikleri yerler ve seyahat tarzı da çok değişti: daha önce özel jet yolcularının yarısı Avrupa'ya uçuyordu. Şimdi ise özel jet trafiği %70-80'i BAE, Türkiye ve lüks Asya limanlarını tercih ediyor.





Sektör hem yaptırımlardan etkileniyor hem de personel sıkıntısı yaşıyor. Avrupa yönü tatil ve eğlence olarak temelde bu nedenlerden dolayı tercih edilmiyor.





Başka bir değişim ise zenginlerin özel tur tercihlerinde ülke içi seçeneklerinin artması. Mesela Moskova’da özel uçuşlar için kullanılan Vnukovo-3 terminalinde Kasım ayında 392 özel uçuş iç hatlara yapılırken dış hatlara sadece 17 uçuş gerçekleştirildi.





Rusya’da özel ticari havacılık sektöründe sorunlar artıyor. Bu alanda çalışan sektörel hava yolu şirketleri ya iflas etti ya da geçici uçuşları durdurdu. Özel jet sahiplerinin üçte biri indirimli olarak uçak satıyor. Piyasa katılımcıları, "dost ülkelerde" bile hizmet yasaklarına katı bir şekilde uyulduğunu, filonun bir kısmının kiralayanlara iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Kalan uçuşlarda uçuş fiyatları 1,5-2 kat arttı.