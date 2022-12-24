Samanyolu Haber /Gündem / Noel öncesi kanlı saldırı, cesetler sokaklara saçıldı /24 Aralık 2022 20:38

Noel öncesi kanlı saldırı, cesetler sokaklara saçıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin Herson kentinde sivilleri hedef aldığı saldırısında çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise saldırıya ilişkin kan donduran görüntüleri paylaştı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenski, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir" ifadelerini kullandı.


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