Elon Musk'tan tepki çeken hamle: O özelliği kaldırdı

Son olarak tweet görüntülenme sayılarını kullanıcılara sunmaya başladığını açıklayan Elon Musk, Twitter’da yaptığı her değişikliği her zaman açıklamayabiliyor. Örneğin; milyarder lider, Twitter kullanıcılarının yaşamları adına kritik bir önem taşıyan intiharı önleme özelliğini kaldırmasıyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.





Twitter’ın güvenlik başkanı Ella Irwin, Reuters’e #ThereIsHelp özelliğinin geçici olarak kaldırıldığını, düzeltip yenilendiğini söyledi. Yani platform, habersiz bir şekilde yenileme için intihar önleme yardım hatlarını ve benzer kaynakları destekleyen özelliğini kaldırdı. Reuters’a konuşan kaynaklar, bunun Elon Musk tarafından emredildiğini söyledi.





İlgili terimler arandığında destek grupları ve hayır kurumlarını gösteren #ThereIsHelp özelliğinin son birkaç gün içinde kaldırıldığı iddia ediliyor



