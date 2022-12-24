Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'tan tepki çeken hamle: O özelliği kaldırdı /24 Aralık 2022 21:08

Elon Musk'tan tepki çeken hamle: O özelliği kaldırdı

Elon Musk, Twitter'da yaptığı hamlelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Milyarder lider şimdi de intiharı önleme özelliğini kaldırdı.

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Son olarak tweet görüntülenme sayılarını kullanıcılara sunmaya başladığını açıklayan Elon Musk, Twitter’da yaptığı her değişikliği her zaman açıklamayabiliyor. Örneğin; milyarder lider, Twitter kullanıcılarının yaşamları adına kritik bir önem taşıyan intiharı önleme özelliğini kaldırmasıyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.

Twitter’ın güvenlik başkanı Ella Irwin, Reuters’e #ThereIsHelp özelliğinin geçici olarak kaldırıldığını, düzeltip yenilendiğini söyledi. Yani platform, habersiz bir şekilde yenileme için intihar önleme yardım hatlarını ve benzer kaynakları destekleyen özelliğini kaldırdı. Reuters’a konuşan kaynaklar, bunun Elon Musk tarafından emredildiğini söyledi.

İlgili terimler arandığında destek grupları ve hayır kurumlarını gösteren #ThereIsHelp özelliğinin son birkaç gün içinde kaldırıldığı iddia ediliyor

Twitter’ın güvenlik başkanı Ella Irwin, Reuters’e, özelliğin gelecek haftalarda yeniden kullanımda olacağını belirtiyor: “Bu özelliğin birçok durumda yararlı olduğunu biliyoruz ve sadece düzgün çalıştıklarından, alakalı olmaya devam ettiklerinden emin olmak istiyoruz.”

“RAHATSIZ EDİCİ”
Özelliğin aniden kaldırılması, Musk’ın platformun güven ve güvenlik konseyini feshetmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Konseyin üç üyesi, Elon Musk’ın iddialarının aksine, Twitter kullanıcılarının güvenliğinin düşüşte olduğunu söyleyerek, sert bir dille platformu eleştirdikten sonra istifa edeceklerini açıklamıştı.

Eski bir üye olan Eirliani Abdul Rahman, #ThereIsHelp’in aniden ortadan kaybolmasının son derece rahatsız edici olduğunu söyledi. Böyle bir özelliğin, iyileştirmeler yapılsa bile tamamen kaldırılmak yerine çevrimiçi tutulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Özelliğin tanıttığı bazı gruplar, bu yaşanan sorunun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Örneğin; AIDS United #ThereIsHelp’in bağlantı verdiği web sayfasının trafiğinde keskin bir düşüş yaşandığını bildirdi.

ELON MUSK İDDİALARI REDDETTİ
Musk, haberler çıktıktan saatler sonra bir kullanıcının sorunu eleştirmesi üzerine yanıt verdi. Bir yazılım geliştiricisi olan Jane Manchun Wong, “Bu, intihar önleme özelliğini kaldırmak için yılın en kötü zamanı” dedi. Wong, yenileme için özelliğin kaldırılmasına gerek olmadığını yazdı.

Konuyla ilgili sessizliği koruyan Musk, nihayet Wong’un tweet’i ile bir açıklama yaptı ve
“1. Mesaj aslında hala yayında. Bu sahte bir haber.
2. Twitter intiharı engellemez” diye yazdı.
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