Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da YPG'ye 'geri çekilin' çağrısı /23 Ekim 2019 19:09

Rusya'da YPG'ye 'geri çekilin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Vershinin, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın ardından bölgede bulunan YPG'li terör unsurlarını kast ederek "Umarız gönüllü olarak buradan ayrılırlar" dedi.

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Vershinin, Moskova’da basına yaptığı açıklamada Türkiye ile yaptıkları anlaşma gereği 150 saat içinde YPG’li terör unsurlarının sınır bölgelerinden çekilmesine değindi.

Bakan yardımcısının RIA News’e yaptığı açıklamada, terör örgütü üyeleri için ‘kan dökülmeden, gönüllü olarak sınırdan çıkmalarını umuyoruz’ vurgusu yapması dikkat çekti.

Türkiye ve Rusya, Soçi’de mutabakata vararak Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç ve Ayn el-Arab’daki (Kobani) YPG’lilerin en az 30 kilometre Suriye’nin güneyine çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
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