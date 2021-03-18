Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Biden'a "Katil Putin" cevabı /18 Mart 2021 14:17

Rusya'dan Biden'a "Katil Putin" cevabı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada ABD'ye yönelik yaklaşımların analiz edileceği belirtilirken Biden'ın "katil" ifadesi için "çok kötü" denildi.

SHABER3.COM

Washington ve Moskova arasında "Katil Putin" gerilimi yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Söz konusu açıklamalara tepki verirken çok ayrıntıya girmeyeceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Sadece şunu söyleyebilirim ki; Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz. Moskova’ya davet edilen Büyükelçimizle istişarelerle birlikte önümüzdeki dönem bunu yapacağız" ifadesini kullandı.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Biden’ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların tarihte benzerinin görülmediğine dikkati çeken Peskov, "Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor" dedi.

Moskova’nın Biden’ın açıklamalarına misilleme yapmayacağına işaret eden Peskov, bu tür açıklamaların ikili ilişkilerin dinamiklerini etkileyeceğinin altını çizdi.

PUTİN: "ONA SAĞLIKLAR DİLERİM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD Başkanı Joe Biden’ın kendi hakkındaki sözlerine karşılık olarak, “Ona sağlık dilerdim” dedi. Putin açıklamasını, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" şeklinde sürdürdü. Açıklamasında, “ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur” ifadesini kullandı.

Biden, ABC News'ten George Stephanopoulos ile gerçekleştirdiği demecinde “Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bir bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Biden'a "Katil Putin" cevabı Sonraki Haber >>

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:15