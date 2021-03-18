Washington ve Moskova arasında "Katil Putin" gerilimi yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi.





Söz konusu açıklamalara tepki verirken çok ayrıntıya girmeyeceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Sadece şunu söyleyebilirim ki; Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz. Moskova’ya davet edilen Büyükelçimizle istişarelerle birlikte önümüzdeki dönem bunu yapacağız" ifadesini kullandı.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Biden’ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların tarihte benzerinin görülmediğine dikkati çeken Peskov, "Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor" dedi.

Moskova’nın Biden’ın açıklamalarına misilleme yapmayacağına işaret eden Peskov, bu tür açıklamaların ikili ilişkilerin dinamiklerini etkileyeceğinin altını çizdi.

PUTİN: "ONA SAĞLIKLAR DİLERİM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD Başkanı Joe Biden’ın kendi hakkındaki sözlerine karşılık olarak, “Ona sağlık dilerdim” dedi. Putin açıklamasını, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" şeklinde sürdürdü. Açıklamasında, “ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur” ifadesini kullandı.





Biden, ABC News'ten George Stephanopoulos ile gerçekleştirdiği demecinde “Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bir bedel ödeyeceğini" söylemişti.

