Samanyolu Haber /Gündem / "Demokrasiyi savunuyorsak, parti kapatmaları sonlandırmalıyız" /18 Mart 2021 14:40

"Demokrasiyi savunuyorsak, parti kapatmaları sonlandırmalıyız"

HDP'ye kapatma davası açılmasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu "Eğer demokrasiyi savunuyorsak, siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" diye konuştu.

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HDP'nin kapatılması için açılan davaya siyasetten tepkiler devam ediyor. İktidarın tek amacının iktidarda kalmak olduğunu ve bu sebeple de demokrasiye katkı sağlayamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak" ifadelerini kullandı.

Demokrasiye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen CHP lideri "Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir" dedi.  


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