Rusya'dan bir kötü haber daha: Yaz boyu uçuşlar iptal ettiler

Rus S7 havayolu şirketi yaz sonuna kadar Türkiye uçuşlarını tamamıyla iptal ettiğini açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşların başlatılması halinde Türkiye'ye bilet satışlarını yeniden açılacağını ifade etti.





S7 havayolu şirketinden bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye uçuşlarını 2021 yaz sezonu sonuna kadar iptal ettik. Türkiye uçuşlarına dair belirsizlik sürüyor. Türkiye’de salgınla ilgili durumun normale dönmesi ve uçuşların yeniden başlatılması halinde buraya bilet satışlarını yeniden başlatmaya hazırız” dedi.





Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot da, haziran ayı için Türkiye uçuşlarının iptal ettiğini, bilet satışlarını da askıya aldığını açıklamasını yapmıştı. Havayolu şirketinin yetkilileri, sadece bir haftada yapılmasına izin verilen iki uçuşu gerçekleştireceklerini söylemişti.





Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını açıklamıştı.