Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama! /01 Temmuz 2023 17:08

Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama!

Karadeniz tahıl anlaşmasını 17 Temmuz'dan sonraya uzatmak için 'bir neden görmediğini' söyleyen Lavrov, Batı'nın tavrının 'çok çirkin' olduğunu söyledi.

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Rusya, Batı'nın anlaşma konusundaki tavrının 'çok çirkin' olduğu gerekçesiyle Karadeniz tahıl anlaşmasını 17 Temmuz'dan sonraya uzatmak için bir neden görmediğini bildirdi. Moskova yönetimi, ancak yoksul ülkelere Rus tahıl ihracatının devam edeceği konusunda güvence verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada özellikle ABD ve İngiltere'nin tutumlarına işaret ederek "Batı'nın bu anlaşmaya yönelik tutumu çok çirkin" dedi. VOA Türkçe'nin aktardığına göre Lavrov, Moskova için bardağı taşıran son damlalardan birinin Tolyatti-Odesa amonyak boru hattına yapılan saldırı olduğunu söyledi ve bu saldırıdan Kiev’i sorumlu tuttu; Ukrayna da Rusya'yı boru hattına zarar vermekle suçladı. 

BM: DAHA FAZLA GECİKME OLMAMALI
Öte yandan Birleşmiş Milletler’den (BM) gelen açıklamada, 29 geminin başvuruda bulunmasına rağmen 26 Haziran'dan bu yana Karadeniz anlaşması kapsamında yeni hiçbir geminin kaydedilmemiş olmasından duyulan endişeye yer verildi. Açıklamada tüm taraflara "daha fazla gecikme olmaksızın anlaşmanın devamı ve etkin bir şekilde uygulanması için taahhütte bulunmaları" çağrısında bulunuldu.

BM sözcüsü Farhan Haq şu anda Ukrayna limanlarında yükleme yapan ya da İstanbul'a gidip gelen sadece 13 gemi olduğunu söyledi. Haq, "Taraflar, gıda güvenliği için küresel bir can damarı görevi gören Karadeniz'deki insani yardım koridorunda daha fazla geminin seyretmesine izin verilmesini sağlamalı. Hasat mevsiminin başlaması bu aciliyeti vurgulamakta" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalandı. Ukrayna'nın üç limanından gıda ve gübre ihraç edilmesini sağlayan anlaşmanın süresi üç kez uzatıldı.
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