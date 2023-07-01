Son yıllarda giderek iktidarla yakınlaşan çizgisini, AKP’den milletvekili adayı olup İstanbul Milletvekili seçilerek "taçlandıran" Hulki Cevizoğlu, siyasi tercihiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine konuştu.







Partisine yakın Sabah gazetesine konuşan Cevizoğlu, AKP saflarına geçişiyle ilgili yapılan tartışmalar üzerine şunları söyledi:





"Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum.O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum. Eleştirdiğim ya da desteklediğim konularda hep bu ilkeler çerçevesinde konuştum. CHP tabanı ve yönetimi bunu ben CHP'yi alkışlıyormuşum gibi algıladı ve o yüzden kızdılar. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı."





CHP'yi Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü üzerinden hedef alan Cevizoğlu, "O zaman da CHP'yi çok eleştiriyordum, şimdi de eleştiriyorum. Atatürk ilkelerinin CHP'de olmadığını gördük. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar ama değiller. Olsa olsa kendilerini tanımlasak, 'İnönü'nün partisi' diyebiliriz. CHP'de Atatürk'ün ruhu ve ilkeleri değil, İnönü'nün ruhu, ilke ve davranış kalıpları yaşıyor. 1938'de Atatürk ün bedensel ölümüyle birlikte ilkelerini de öldürdüler. Bunu öldürenler de CHP'nin kendisi" dedi.





"AİT OLDUĞUM YERDEYİM"

Cumhuriyet'in haberine göre AKP'den milletvekili oluşunu, "Ait olduğum yerdeyim" diyerek açıklayan Cevizoğlu, "Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak" ifadelerini kullandı.





Cevizoğlu, sözlerini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzerek tamamladı. Erdoğan için "milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var" iddiasında bulunan Cevizoğlu, "Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var" demekten de geri durmadı.