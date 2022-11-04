Rusya'dan İngiltere'ye ağır suçlama

Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrei Kelin, Kırım'daki Sivastopol limanına yönelik gerçekleştiren bir saldırı ile bağlantılı olduğunu söylediği bazı kanıtları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.







Deneyimli Rus diplomat Birleşik Krallık ordusunu, söz konusu saldırı için insansız hava araçları (İHA) ile istihbarat desteği sağlamak ve bizzat saldırıyı yönlendirmekle suçladı.





İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, önceki gün iddialarla ilgili olarak Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.





TEHLİKELİ TIRMANIŞ



Kelin, basına demecinde, İngiltere'nin Ukrayna savaşında "çok derin" bir pozisyonu olduğunu öne sürdü. Krizin "tehlikeli bir şekilde tırmanma" riski taşıdığı uyarısında da bulunan Kelin, kanıtları İngiliz mevkidaşına ilettiğini ve çok yakında kamuoyu ile de paylaşacaklarını açıkladı.





Kelin, Sky News'e demecinde, "İngiliz uzmanların, Karadeniz'deki Rus filosuna ve [bölgedeki] Rus altyapısına yönelik şiddet eylemleri için Ukraynalıları eğittiklerini, hazırladıklarını ve hatta uygulamalara da katıldıklarını çok iyi biliyoruz" dedi.





Kelin, sözlerine şöyle devam etti:





"Bu tehlikeli bir durum ve giderek tırmandırıyor. Bizi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirebilir. [...] Gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıyız."





"İNGİLİZ UZMANLARDAN OLUŞAN BİR EKİP..."

Hafta sonu Sivastopol'da gerçekleştirilen SİHA saldırısında, Rus donanmasının amiral gemisi HMS Makarov da dahil olmak üzere üç Rus savaş gemisinin hasar gördüğü öne sürüldü.





İnternete düşen bazı görüntülerde, gece gökyüzünü aydınlatan bir patlama ve bir Rus helikopterinin su altı kamikaze aracı olduğu düşünülen bir nesneyi imha ettiği görülüyordu.





Moskova, saldırının Rus güçleri tarafından büyük ölçüde püskürtüldüğünü, sadece bir mayın tarama gemisinde küçük çapta hasar meydana geldiğini ve saldırıyı, "İngiliz uzmanlardan oluşan bir ekibin" yönettiğini öne sürdü.







İNGİLTERE'DEN YALANLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı ise iddiaların asılsız olduğunu ve "Rusya'nın, söz konusu saldırıyı, Ukrayna'daki askeri başarısızlıklarını örtmek için tasarlandığını" öne sürdü.





Bir İngiliz hükümet sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, "İddialar hakkında yorum yapmayacağız; Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya destek konusunda açıkça öncü olduğu bir sır değil. Bu destek, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasadışı bir biçimde ilhak etmesinden bu yana devam ediyor."