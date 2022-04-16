Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan İngiltere'ye flaş yaptırım kararı! /16 Nisan 2022 15:26

Rusya'dan İngiltere'ye flaş yaptırım kararı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

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İngiltere Rusya'ya Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon nedeni ile bir dizi Yaptırım uygulamıştı. Rusya İngiltere'den peş peşe gelen hamlelere bugün aldığı flaş bir kararla karşılık verdi.

13 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE YAPTIRIM

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldığın duyurdu.

BORİS JOHNSON'A YASAK

Alınan yaptırım kararları kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.
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