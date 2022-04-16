Bir restorasyon skandalı daha: 200 yıllık tarihi camiyi 'götürdüler'

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen tarihi Eskiköy Ahşap Camisi, AK Part'li Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi için ihale edildi. İhaleyi alan şirket caminin tahtalarını söküp restorasyonu yarıda bıraktı. 10 ay önce bitmesi gereken caminin tahtaları çürümeye bırakılırken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel caminin yapılması gerekirken yok edildiğini söyledi.



KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILACAKTI





haberine göre, ihaleyi Nas İnşaat 569 bin 648 liraya aldı. 29 Aralık’ta işe başlayan şirket tescilli tarihi caminin tahtalarını söktü. 26 Haziran 2021 tarihinde bitirilmesi gereken tarihi caminin sökülen tahtaları çürümeye terk edilirken, başlatılan restorasyon çalışması da yarıda bırakıldı. Yöre halkı tarihi caminin yok edildiğini belirterek tepki gösterdi. Sözcü'den İsmail Akduman'ıngöre, ihaleyi. 29 Aralık’ta işe başlayan şirket tescilli tarihi caminin tahtalarını söktü. 26 Haziran 2021 tarihinde bitirilmesi gereken tarihi caminin sökülen tahtaları çürümeye terk edilirken, başlatılan restorasyon çalışması da yarıda bırakıldı. Yöre halkı tarihi caminin yok edildiğini belirterek tepki gösterdi.





Ordu'nun AKP'li Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını çok kapsamlı olacağını açıklayarak, “Cami üzerinde alaturka kiremit örtülü ahşap çatı uygulanacak. Kıble duvarında yeni ahşap perde kullanılarak tamamlama yapılacak olan camide, ahşap giyotin pencere uygulanacak ve giyotin pencerelere çift cam takılacak. Son cemaat yerinin itina ile söküleceği caminin giriş kapısı önüne yığma tekniğinde taş merdiven uygulanacak.







Taşıyıcılık özelliğini yitirmiş, deforme olmuş, çürümüş ahşap kirişler aslına uygun olarak yenilenecek ve restorasyon projesinde belirtilen kotta ve detayda ahşap döşeme kaplaması yapılacak. Ahşap döşeme ve ahşap taşıyıcı dikmeler, ahşap mahfil korkulukları ve ahşap bindirme tavanın aslına uygun olarak yenileneceği camide kadınlar mahfiline çıkış merdiveni itina ile sökülecek ve aslına uygun ahşap merdiven çalışması gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.













CHP’Lİ ADIGÜZEL: CAMİ NEREDE?





Tarihi caminin bulunduğu bölgede inceleme yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tescilli tarihi caminin tahtalarının sökülerek çürümeye terk edildiğini ileri sürdü. Belediyenin tarihi camiyi yok ettiğini belirten Adıgüzel, “Burada tarihi bir ahşap cami vardı. Fakat cami ortada yok. Soruyoruz, camiyi bilen de yok. Aralık 2020’de buradaki tarihi 200 yıllık ahşap cami restorasyon için büyükşehir belediyesi tarafından ihale ediliyor. Ve işe başlama tarihi aralık 2020, iş bitirme tarihi Haziran 2021. On ay geçmiş, burada iş bitmiş mi diye kontrole geldik. Bitirmeyi, restorasyonu bırakın cami yerinde bulamadık.







Camiyi götürmüşler. Dahası firmaya para da ödenmiş. 570 bin lira bedeli var. Bundan ödeme yaptıklarını da öğreniyoruz. Hem para almışlar hem de camiyi çalmışlar. Din iman olunca mangalda kül bırakmayanlar camiyi çalmışlar. Bir deyim vardır minareyi çalan kılıfını hazırlar diye. Biz minare çalanı görmedik ama camiyi çalanı gördük. Büyükşehir belediyesi tarihi ahşap camiyi çalmış. Vicdanınız da sızlamadı mı? Bunlar hakkında gereğini yapacağız” dedi.

Mustafa Adıgüzel, tescilli tarihi ahşap caminin akıbeti ve sorumluları hakkında TBMM’ye soru önergesi verdi.