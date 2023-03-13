Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan tahıl koridoru için kritik karar /13 Mart 2023 19:36

Rusya'dan tahıl koridoru için kritik karar

Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması tartışmalarında Rusya dikkat çeken bir karara imza attı.

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AFP'de yer alan habere göre, Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasını kabul etti.

Bakan Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tahıl girişiminin tarafları BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

18 MART'TA DOLUYORDU
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ‘Tahıl Koridoru’nda süre 18 Mart'ta doluyordu. Rusya yeni bir açıklama yaparak bu sürenin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" ifadelerini kullanmıştı.
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