Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın en büyük havayolu şirketinden Türkiye açıklaması /31 Temmuz 2020 23:35

Rusya'nın en büyük havayolu şirketinden Türkiye açıklaması

Rus havayolu şirketi Aeroflot, salgın sonrası bazı ülkelere yeniden uçmaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra havayolu şirketinin bazı İstanbul uçuşlarını iptal ettiği yönünde bir haber geldi.

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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, hükümetin coronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların bazı ülkeler için yeniden başlatılması kararını takiben uçuşlara aşamalı olarak geri döneceklerini açıkladı.

Aeroflot'un açıklaması, Kommersant gazetesinin yolcuları kaynak göstererek Aeroflot'un bir dizi İstanbul uçuşunu iptal ettiği yönündeki haberi sonrasında geldi.

Sputnik’teki habere göre Aeroflot yetkilileri açıklamalarında, “Uçuş programının azaltılmış şekilde ilerlediğine yolcularımızın dikkatini çekmek isteriz. Uçuşunuz iptal edildiyse bilet değişikliği için çeşitli çözümler sunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar ağustos başında başlayacak. Aeroflot, 1 Ağustos'ta İstanbul, 10 Ağustos'ta ise Antalya'ya uçmaya başlıyor.
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