Samanyolu Haber /Dünya / Rusyanın 'gizemli hava aracı' sivillerin yaşadığı alana çakıldı /25 Şubat 2022 09:11

Rusyanın 'gizemli hava aracı' sivillerin yaşadığı alana çakıldı

Sabah saatlerinde Kiev'de sivillerin yaşadığı binalar vurulurken, yol kenarında ise ölü askerler görüldü. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev'de bir Rus hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev’de patlama sesleri, yolda ölü askerler, Rus hava aracı düştü
Dün sabaha karşı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kısa bir sürede savaş ve yıkıma evrilirken, son saatlerde endişe verici gelişmeler yaşandı…

Ukrayna İçişleri Bakanı’nın danışmanı olan Anton Herashchenko, Ukrayna askerlerinin Kiev’de Rusya’ya ait bir hava aracını düşürdüklerini fakat bu uçağın da sivillerin yaşadığı bölgeye düştüğünü duyurdu.

Rusya’ya ait düşürülen hava aracı bir binaya çarparak 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Hava aracının İHA mı olduğu yoksa savaş uçağı mı olduğuna dair bir bilgi verilmedi. İki apartmana çarpan enkaz yüzünden en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Güvenlik Hizmetleri, hava aracının çarptığı binaların 7A Koshytsia Caddesi’nde olduğunu da açıkladı.

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ ARTIYOR

Cuma sabahının erken saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de patlama seslerinin yoğun bir şekilde arttığı duyuruldu. İngiliz The Guardian gazetesinin Kiev’deki muhabirleri yüksek sesli patlama seslerinin arttığını aktarırken, Poznjaky ve Kharkivska metro istasyonları arasında da bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

İngiliz medyası Kiev’de yaşanan gerilimi anbean bu karelerle görüntüledi.

Ukraynalı yetkililer Rus hava araçları ve İHA’ların (insansız hava aracı) savunmayı sağlamaya çalıştığını da belirtti.

CNN’de yer alan haberde de Kiev’in merkezinde iki büyük patlama ve kentin biraz daha uzağında ise üçüncü bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı. Fransız haber ajansı da Kiev’in merkezindeki patlamayı “son dakika gelişmesi” olarak kamuoyuna duyurdu.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflar ise savaşın ülkenin farklı noktalarına yayıldığını gözler önüne seriyor… Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan bir karede bir Rus zırhlı aracı ve ölmüş bir Rus askeri görülüyor. Reuters haber ajansı askerin üzerinde hangi tarafta görev aldığına dair bir ibare olmadığına dikkat çekti.
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