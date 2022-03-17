Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili tüm gelişmeler bu haberde /17 Mart 2022 08:42

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili tüm gelişmeler bu haberde

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" diye tanımladı. Kremlin ise Biden'in sözlerinin "kabul edilemez ve affedilemez bir söylem olduğunu" söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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4:18 Savaş karşıtı açıklamalarının ardından baş balerin Smirnova, Moskova’daki Bolşoy Balesi’nden ayrıldı

Baş balerin Olga Smirnova, savaş karşıtı açıklamalarının ardından Bolşoy Balesi’nden ayrıldı. Smirnova, dünyanın en eski balelerinden olan Moskova merkezli Bolşoy Balesi’nin baş dansçılarındandı. “Bütün hücrelerimle savaşa karşı çıkıyorum” diyen Smirnova, Hollanda Ulusal Balesi’ne katıldı. Hollanda’daki dans topluluğundan yapılan açıklamada savaş karşıtı açıklamalarının ardından Smirnova’nın Rusya’da kariyerine devam etmesinin imkanının kalmadığı belirtildi.

Bu ayın başında Telegram’dan Smirnova, bugüne kadar Ruslarla ve Rus kültürüyle hep gurur duyduğunu, ancak bu yaşananların ardından şimdi ile geçmiş arasında bir sınır oluştuğunu söylemiş; “İnsanların öldüğünü, başlarını soktukları çatılarını kaybettiklerini ve evlerini terk ettiklerini görmek çok acı” demişti. Savaş karşıtı açıklamalarının ardından baş balerin Smirnova, Moskova’daki Bolşoy Balesi’nden ayrıldı


4:01 ABD, Ukrayna’ya yardımları için Türkiye’ye teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon konuşmasında Türkiye’ye Ukrayna’ya yardımları için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Blinken’ın Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymasından ve ihtiyaç duyduğu bir zamanda Ukrayna’ya yardım etmesinden ötürü teşekkür ettiğini aktardı.


00:00 Biden, Putin için ilk kez 'savaş suçlusu' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" diye tanımladı. Şimdiye dek Biden yönetimi bu tanımlamayı, doğrudan sorulduğunda bile kullanmaktan kaçırıyordu. Biden Beyaz Saray'daki bir etkinlikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Putin için "Bence bir savaş suçlusu" dedi. Daha önce de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Rus güçlerinin kasten sivilleri hedef alıp almadığı konusunu "yakından incelediklerini" söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, Biden'ın sözleri sorulduğunda Biden'ın "kalpten ve televizyonlarda gördügü, acımasız bir diktatörün yabancı bir ülkeyi işgali sırasındaki barbarca hareketlerinden" bu sözleri söylediğini belirtti.
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