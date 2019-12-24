Erdoğan'ın almak istediği uçak testte çakıldı!

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) geliştirdiği F-22'lere cevap olarak geliştirdiği radarlarda görünmeyen Su-57 tipi taarruz uçaklarından biri test sırasında kaza yaptı.





Kaza, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ilk seri üretilmiş Su-57'nin teslim edilmesine günler kala meydana gedi.





Birleşik Hava Araçları Kurumu'nun devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği mülakata göre, Su-57 kalktığı havalimanından 111 kilometre uzakta çakıldı.





Rusya, Su-57 taarruz uçağının seri üretimine yeni başlamıştı.









PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUNU ÇALIŞTIRDI





Uçağın sivil pilotunun acil durum sistemiyle kendini fırlattığı ve hayatta kaldığı ifade edildi.





Rusya ordusu geçen hafta Su-57'lerin Suriye'de iki kez test edildiğini söylemişti.





RIA'ya konuşan, ismi paylaşılmayan bir Rus kaynak, kazanın pilotun yaptığı bir hata veya teknik problemler sebebiyle meydana geldiğine inandıklarını ifade etti.





Rusya, Ankara talep ederse Su-57'lerin Türkiye'ye satılabileceğini bildirmişti.