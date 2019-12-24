Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın almak istediği uçak testte çakıldı! /24 Aralık 2019 14:58

Erdoğan'ın almak istediği uçak testte çakıldı!

Rusya Birleşik Hava Araçları Kurumu'nun devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği mülakata göre Su-57 taarruz uçağı kalktığı havalimanından 111 kilometre uzakta çakıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Su-57'den alabileceklerini iletmişti.

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Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) geliştirdiği F-22'lere cevap olarak geliştirdiği radarlarda görünmeyen Su-57 tipi taarruz uçaklarından biri test sırasında kaza yaptı.

Kaza, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ilk seri üretilmiş Su-57'nin teslim edilmesine günler kala meydana gedi. 

Birleşik Hava Araçları Kurumu'nun devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği mülakata göre, Su-57 kalktığı havalimanından 111 kilometre uzakta çakıldı. 

Rusya, Su-57 taarruz uçağının seri üretimine yeni başlamıştı.


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Uçağın sivil pilotunun acil durum sistemiyle kendini fırlattığı ve hayatta kaldığı ifade edildi. 

Rusya ordusu geçen hafta Su-57'lerin Suriye'de iki kez test edildiğini söylemişti.

RIA'ya konuşan, ismi paylaşılmayan bir Rus kaynak, kazanın pilotun yaptığı bir hata veya teknik problemler sebebiyle meydana geldiğine inandıklarını ifade etti.

Rusya, Ankara talep ederse Su-57'lerin Türkiye'ye satılabileceğini bildirmişti.
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