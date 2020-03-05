Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması /05 Mart 2020 19:06

Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması

Geçen sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, Türk Telekom ile stadyum isim hakkı anlaşmasını 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı. Sarı kırmızılılar bu anlaşma kapsamında 30 milyon TL kazanacak.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesi ve KAP’a yaptığı açıklamada Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile sponsorluk anlaşmasının uzatıldığını açıkladı. 

İşte Galatasaray’dan yapılan KAP açıklaması:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.

Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması Sonraki Haber >>

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:17