Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

27 Şubat'ta Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Rusya'nın destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin bombardımanında 36 asker hayatını kaybetmiş, 50'den fazla asker yaralanmıştı.





Son iki günde 3 askerin şehit olduğu haberleri gelirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayağına gitti.





MOSKOVA'YA GİDEN HEYETTE KİMLER VAR?





Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal eşlik etti.





Moskova'da Erdoğan'ı kabul eden Putin, İdlib'deki saldırıyı hafifletmek için TSK mensuplarının olmaması gereken yerde olduğunu iddia etti.





Görüşme öncesinde Putin'in, bakanları ve AKP yöneticilerini el hareketiyle yanına çağırarak tokalaşması dikkati çekerken, Erdoğan Rus heyetinin ayağına giderek ellerini sıktı.





Putin görüşme öncesi kısa konuşmasında İdlib'de vurulan 36 askerle ilgili üzüntülerini dile getirdi ve bugünkü gündemlerinin İdlib olduğunu söyledi.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bombardımanın yapıldığı bölgede olduğunun Ruslar ve Suriyeliler tarafından bilinmediğini iddia eden Putin, "Bu tür olayların tekrarlanmaması için çalışmamız lazım." dedi.