Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra açılışını yaptığı Kerç Boğazı'nda yer alan bağlantı köprüsü ve demiryolunda patlama meydana geldi.



Rus haber ajansları bir yük treninde bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını duyurdu.



Rusya'nın Kırım'a atadığı ulaştırmadan sorumlu Nikolay Lukaşenko TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, yolcuların Kerç boğazında yer alan köprüyü kullanmaktan kaçınmalarını istedi.



Yangını yakıt tankerindeki patlamaya bağlayan Lukaşenko, demiryolu ile otoyolda trafiğin askıya alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Kırımlı yetkili, ulaşımın feribotlarla sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.



Bazı gazetecilere ait sosyal medya hesaplarında ise köprünün füzeyle vurulduğunu gösterdiği öne sürülen video kayıtları yer aldı. Ancak bu kayıtlar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.



Köprüdeki patlama Ukrayna'nın Harkiv kentinde meydana gelen patlamalardan saatler sonra gerçekleşti. Telegram hesabından açıklama yapan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentteki patlamaların füze saldırısı sonucu olduğunu duyururken can kayıplarına dair bilgi vermedi.