Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama /08 Ekim 2022 10:38

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'yı ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım yarımadasına bağlayan köprüde meydana gelen patlama ve yangının ardından trafik askıya alındı. Rus basını yangına yakıt tankerinde patlamanın neden olduğunu yazarken, sosyal medyada köprünün vurulduğunu gösterdiği öne sürülen görüntüler paylaşıldı.

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra açılışını yaptığı Kerç Boğazı'nda yer alan bağlantı köprüsü ve demiryolunda patlama meydana geldi.

Rus haber ajansları bir yük treninde bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını duyurdu.

Rusya'nın Kırım'a atadığı ulaştırmadan sorumlu Nikolay Lukaşenko TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, yolcuların Kerç boğazında yer alan köprüyü kullanmaktan kaçınmalarını istedi.

Yangını yakıt tankerindeki patlamaya bağlayan Lukaşenko, demiryolu ile otoyolda trafiğin askıya alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Kırımlı yetkili, ulaşımın feribotlarla sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bazı gazetecilere ait sosyal medya hesaplarında ise köprünün füzeyle vurulduğunu gösterdiği öne sürülen video kayıtları yer aldı. Ancak bu kayıtlar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.  

Köprüdeki patlama Ukrayna'nın Harkiv kentinde meydana gelen patlamalardan saatler sonra gerçekleşti.  Telegram hesabından açıklama yapan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentteki patlamaların füze saldırısı sonucu olduğunu duyururken can kayıplarına dair bilgi vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama Sonraki Haber >>

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:12